У Києві в рамках навчань "госпіталізували" студента з симптомами лихоманки Ебола (фото, відео)

Медики Києва готові до будь-яких необхідних дій, пов’язаних із вчасним виявленням, лікуванням та мінімізацією розповсюдження особливо небезпечних інфекційних хвороб. Про це заявив директор Департаменту охорони здоров’я Михайло Риган під час навчань з ліквідації вогнища лихоманки Ебола, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Тренування довели, що медичний персонал різних закладів діяв оперативно, чітко, злагоджено та в тісній взаємодії з іншими службами міста», – сказав Риган.

За розробленою для навчань легендою, у студентську поліклініку зі скаргою на погане самопочуття та підвищену температуру звернувся хлопець, який нещодавно прибув з Південної Африки, де контактував із хворим на лихоманку. Терапевт, що запідозрив інфікування пацієнта на вірус Ебола, діє за визначеним алгоритмом: інформує головного лікаря, який викликає спеціальну бригаду екстреної медичної допомоги та сповіщає Держсанепідслужбу і Департамент охорони здоров’я. Лікарі «швидкої» госпіталізують хворого, а також контактних осіб, зокрема лікаря-терапевта і медсестру.

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У свою чергу, мер Києва Віталій Кличко під час засідання протиепідемічного штабу після навчань у столиці заявив, що столична влада має бути готовою негайно реагувати у випадку виявлення лихоманки Ебола в Україні.

«Зараз у Києві відбуваються навчання-тренування на випадок поширення лихоманки Ебола. Сьогодні одна з найнебезпечніших хвороб поширюється світом. На сьогодні близько 10 тисяч людей інфіковані цією хворобою, більше 5 тисяч вже померло. Такі інфіковані є у США, Польщі, Румунії, – підкреслив Віталій Кличко. – Київ – це мегаполіс. До нашого міста кожного дня з-за кордону прибуває більше 5 тисяч людей. І ми повинні бути готовими у випадку виявлення такої хвороби негайно реагувати, щоби її поширення не відбулося. Краще зробити превентивні заходи, ніж потім лікувати. Тим більше на сьогодні немає ліків, які гарантують одужання від цієї лихоманки».

Відео Партія УДАР Віталія Кличка

Київський міський голова зазначив, що на сьогодні підготовлене інфекційне відділення Олександрівської клінічної лікарні та дитяча лікарня №1 на випадок виявлення лихоманки. У наявності для госпіталізації 132 ліжка. А лікарні забезпечені необхідним спецодягом для медперсоналу – протичумними костюмами.

У рамках занять київських медиків навчали виявляти симптоми хвороби та проводити протиепідемічні заходи в разі виявлення хворих з підозрою на лихоманку Ебола. У тренуваннях також взяли участь фахівці з Одеського протичумного інституту ім. І. Мечникова, які зможуть протягом кількох годин виїжджати в будь-яке місто України для забору аналізів і діагностування лихоманки в лабораторії інституту.

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Фахівці стверджують, що найбільшою небезпекою хвороби Ебола є відсутність специфічних засобів профілактики та лікування. Тож своєчасне виявлення та ізоляція людини з підозрою на дане захворювання є фактично основним інструментом попередження епідемії. За таких умов наявність чітко відпрацьованого алгоритму дій рятує не лише одного хворого, а й ціле місто від небезпечної епідемії.

За інформацією профільного департаменту, Київ має всі необхідні ресурси для забезпечення протиепідемічних заходів.