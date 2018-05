Суд переглянув власне рішення та забрав у екс-регіонала землю, виділену під технопарк у Києві

22 жовтня 2014 року Господарський суд Києва визнав недійсним рішення Київської міської ради щодо виділення землі для реалізації проекту Bionic Hill.

Про це йдеться у повідомленні Bionic Hill, опублікованому на сайті компанії.

"Інноваційний парк Bionic Hill публічно роз’яснює, що у відповідності до діючого законодавства України придбав на вторинному ринку майно розформованої військової частини №136, отримав землю у приватну власність за рішенням Київради у повній відповідності до норм Земельного кодексу", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, суд Києва переглянув власне рішення від 23 вересня 2011 року, яким виділення цієї землі Київської міською радою було визнане законним.

Читайте такожНардеп чекає з бюджету 337 мільйонів на технопарк, який існує лише на папері - ЗМІ

5 лютого 2014 року правомірність рішення Київради щодо виділення території колишньої військової частини під будівництво інноваційного парку Bionic Hill підтвердив Окружний адміністративний суд Києва.

4 серпня 2014 року аналогічний вердикт виніс Київський апеляційний адміністративний суд.

Нагадаємо, що раніше були проведені громадські слухання, проект Bionic Hill було погоджено з відповідними підрозділами Київської міської влади.

Bionic Hill одним з перших в Україні вирішив застосувати світову екологічну систему сертифікації зеленого будівництва The Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

Як відомо, проект Bionic Hill реалізує ТОВ "Біонік Девелопмент", що входить до групи UDP народного депутата Василя Хмельницького, яка є інвестором інноваційного парку.

Раніше власник Василь Хмельницький повідомив, що будівництво проекту Bionic Hill у Києві "заморожено", оскільки міська влада не профінансувала роботи з будівництва дороги та підведення комунікацій до ділянки, які оцінюються в 337 млн грн.