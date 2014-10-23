Київське метро сьогодні працюватиме на годину довше

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, ці зміни в роботі метро пов’язані із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між клубами «Дніпро» (Дніпропетровськ) і «Карабах» (Агдам, Азербайджан).

Якщо після закінчення матчу пасажиропотік перевищуватиме перевізну спроможність, імовірним є введення обмежень на вхід пасажирів до станцій «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» і «Палац спорту».

Читайте такожУ столичному метро з'являться нові карти зі схемою швидкісних трамваївУ метрополітені наголошують, що вищезазначені заходи спрямовані на організацію безпечного перевезення пасажирів та культури їхнього обслуговування, тому просять ставитися з розумінням до можливих обмежень.