Лише 20% киян увімкнули опалення

Про це після проведення засідання щоденного штабу з питань контролю над стартом опалювального сезону повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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За його словами, станом на 22 жовтня у Києві до систем централізованого опалення підключено 80% дитячих садків, 80% комунальних лікарень і поліклінік.

«Згідно з розпорядженням КМДА №1170 від 21 жовтня у столиці розпочато підключення житлового фонду до тепла. За інформацією, яка надійшла до 20:00 22 жовтня, близько 20% житлових будинків уже підключені до послуг централізованого опалення», - повідомив Пантелєєв.

Заступник голови КМДА також наголосив, що процес запуску тепла буде поступовим, і займе кілька днів, оскільки різке підвищення тиску у системі може призвести до аварійних ситуацій і зупинки котелень.

Раніше УНІАН писав, що опалення по всій Україні дадуть 26 жовтня.