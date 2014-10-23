Головний архітектор Києва вважає, що частина міністерств повинна виїхати до інших міст

Таку думку висловив головний архітектор Києва Сергій Целовальник в інтерв'ю журналу Новое Время.

"Навіщо розміщувати Міністерство лісового господарства в Києві? Тут що - багато лісів? Чому не перенести головні структури морського флоту в Одесу?", - ставить риторичні запитання Целовальник.

Читайте такожГройсман: децентралізація влади розпочнеться 1 січня 2015 рокуВін вважає, що якщо б 15-20 років тому було здійснено такий перерозподіл владних структур, внаслідок якого регіони отримали більшу самостійність, "нинішніх проблем" би не було.

"Київ від цього тільки б виграв. Ми сконцентрували тут буквально все, а потім лаємося, що місто стоїть через те, що уряд їде на роботу. Візьміть Бонн у Німеччині чи Вашингтон у США - це невеликі, в чомусь навіть провінційні міста, але саме там були зосереджені органи державної влади", - підкреслив головний архітектор.

Повністю інтерв'ю читайте в журналі "Новое время" №24 за 24 жовтня 2014 року.