У Києві дали тепло вже до 300 житлових будинків

У столиці вже опалюється понад 300 житлових будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Київенерго», станом на 16.00 22 жовтня підключено до центрального опалення 319 житлових будинків, що становить 3,2% від загальної кількості.

У «Київенерго» також інформують, що у місті до опалення підключено 238 дитсадків, що становить 45,2% від загальної кількості, та 71 лікувальний заклад (15,7%).

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Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня президент України Петро Порошенко доручив уряду до кінця поточного тижня розпочати опалення всіх житлових будинків.

У Києві ввечері 20 жовтня почали подачу теплоносія в заклади соціальної сфери. Вчора в КМДА заявили, що прийнято рішення розпочати з четверга теплопостачання житлових будинків.