У КМДА пропонують звузити проїжджу частину Хрещатика на три смуги

У Києві презентували проект звуження проїжджої частини вулиці Хрещатик з восьми до п'яти смуг з облаштуванням трьох наземних пішохідних переходів.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

Так, обговорення, яким може бути і має бути центральна вулиця столиці, пройшло в рамках воркшопу «Пішохідний Хрещатик».

Можливий варіант облаштування наземних переходів на Хрещатику в рамках заходу презентував спеціаліст управління інженерно-транспортної інфраструктури Департаменту містобудування та архітектури Віктор Петрук.

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Петрук зазначив, що зробити центральну вулицю міста повністю пішохідною поки не можливо. Адже Хрещатик є найважливішою транспортною магістраллю загальноміського значення. В перспективі, якщо під Хрещатиком з'явиться транзитний тунель, який візьме на себе транспортну функцію, можна говорити про розвиток на Хрещатику пішохідної зони.

Однак, за словами Петрука, восьмисмуговий Хрещатик може бути звужений до п'яти смуг з облаштуванням наземних пішохідних переходів. При цьому його пропускна здатність не буде зменшена, а швидкісний режим навіть зросте. Такого висновку в Департаменті містобудування та архітектури прийшли, проаналізувавши вуличну мережу від Європейської до Бессарабської площі.

«Ми звернули увагу на те, що пропускна здатність восьмисмугового Хрещатика абсолютно не адекватна пропускній здатності прилеглих вузлів. Восьмисмуговий Хрещатик може пропускати до 5,5 тис. автомобілів на годину в одному напрямку. У той же час, вранці Європейська площа в напрямку Хрещатика пропускає тільки близько 3,2 тис. автомобілів на годину, а ввечері Бессарабська площа - близько 2,2 тис. автомобілів на годину», - пояснив спеціаліст.

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Він уточнив, що від вул. Б. Хмельницького до вул. Михайлівської пропонується звузити проїжджу частину Хрещатика до трьох смуг в напрямку Бессарабки і до двох смуг в напрямку Європейської площі. При цьому можна організувати регулювання перехресть Б. Хмельницького - Хрещатик, Прорізна - Хрещатик і Михайлівська - Хрещатик у дві фази.

«Ми промоделювали цю ситуацію і побачили, що знаходимося на правильному шляху. Схема організації руху і світлофорне регулювання дозволяє пропускати пішоходів біля ЦУМу, Департаменту архітектури та Будинку Профспілок по поверхні, не ускладнюючи при цьому автомобільний рух», - заявив Петрук.