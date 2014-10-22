Київську мерію перетворять на "прозорий офіс", а зайти у будівлю зможе кожен українець

Потрапити у будівлю зможе будь-хто, бо двері не замикатимуть, але пройти можна буде лише на перший і другий поверх, пише Українська правда.

Як розповів "Українській правді. Київ" секретар Київради Олексій Резніков, у мерії на першому поверсі знесли кілька стін, і незабаром там відкриють "прозорий офіс".

Він додав, що уже найближчим часом усі необхідні послуги адміністративного характеру можна буде отримати "в одному місці, у зручному режимі і не бігаючи по всіх поверхах".

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"Під "Прозору мерію" буде віддано перший і другий поверхи. Усе буде доступно і прозоро, щоб було видно, як працює мерія. Там розташуються сектори розгляду заяв, скарг і звернень громадян, канцелярія, відділи надання адмінпослуг, куди звертається людина, починаючи від отримання певних дозволів, виділення землі і закінчуючи питаннями паспортних столів, ЖЕКів – щодо холодної води, опалення тощо", - розповів Резніков.

Також на перших поверхах мерії відбуватиметься прийом громадян мером, його заступниками, депутатами, нардепами тощо.

"На другому поверсі, де був музей, уже зведено три великі зали переговорів. Там відбуватимуться переговори з гостями міста, інвесторами. Там же працює Київське інвестиційне агентство", - розповів Резніков.

При цьому він додав, що на інші поверхи вхід дійсно буде закритим.

За словами Резнікова, на вході будуть встановлені темніли, які видаватимуть "талончики черги".

"Ви натискатимете на терміналі службу, яка вас цікавить, термінал видасть вам талончик. А коли на табло загориться ваш номер – заходите та отримуєте консультацію, здаєте документи. У холі облаштують лавки для зручного очікування", - пояснив Резніков.

Він додав, що всі роботи роблять коштом бюджету, але кошторис таких змін в мерії невеликий - менше мільйона гривень.

Резніков також зазначив, що згодом на будівлі Київради планують повісити великий екран, щоб транслювати засідання міськради.

У Київраді повідомили, що загалом на першому поверсі будуть працювати близько 60 співробітників, а у всіх приміщеннях будуть прозорі двері.

Нагадаємо, у червні УНІАН повідомляв, що в КМДА розпочався ремонт.