Скандальні "троєщинські вежі" можуть добудувати за рік, віддавши половину квартир Нацгвардії

Скандальний довгобуд на Троєщині - житловий комплекс "Дніпровські вежі"можуть добудувати. Як з'ясувала "Сегодня", Нацгвардія знайшла інвестора, який готовий вкласти сотні мільйонів гривень на будівництво.

"З "Дніпровських веж" до нас звернулася Нацгвардія з проханням про поновлення договору оренди земельної ділянки на Ватутіна, 9. Вони знайшли інвестора", - розповів заступник голови КМДА Павло Рябікін. За словами чиновника, рішення про відновлення оренди землі буде підготовлено на сесію вже в листопаді-грудні. У Нацгвардії інформацію підтвердили, проте подробиці поки розкривати не готові.

Будівництво висоток почалося у 1999 році, а в 2005-му було повністю зупинено. При цьому суд розірвав договір з інвестором, у якого не було грошей закінчити будівництво. За проектом комплекс, замовником якого виступило Головне управління внутрішніх військ МВС (тепер - Нацгвардія - Ред.), складається з шести 34-поверхових будинків на 890 квартир, 421 з яких призначалася для ВВшників.

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"Це квартири для Нацгвардії, але не для учасників АТО. Цим хлопцям з іншого фонду житло передбачається", - відзначають в Нацгвардії. Житло, яке залишиться, віддадуть 235 людям, які на 100% проплатили вартість квартир і тепер чекають їх ось уже 10 років.

У Міністерстві регіонального розвитку будівництва та ЖКГ кажуть, що на добудову комплексу потрібні мільйони. "Ми провели інвентаризацію, в результаті якої було визначено, що на добудову потрібно близько 300 млн грн", - зазначає заступник міністра Дмитро Ісаєнко. Він зазначив, що повернути гроші інвестор зможе як за рахунок частини ще не проданих квартир, так і за рахунок збільшення щільності забудови - зведення ще однієї "свічки". У мерії нам розповіли: можливість будівництва ще однієї висотки замість раніше запланованого ТРЦ зараз вивчається. До речі, за словами Дмитра Ісаєнка у разі стабільного фінансування добудувати будинки можна буде за рік.

Місцеві жителі заявляють, що через неправильну консервацію, одна з башт почала руйнуватися. У Мінрегіонбуді інформацію спростовують, але наполягають: перш ніж приступити до роботи, необхідно провести техобстеження об'єктів.