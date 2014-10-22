У столичному метро з'являться нові карти зі схемою швидкісних трамваїв

Про це повідомляється на офіційній сторінці метро в Facebook.

Це результат співпраці метрополітену з командою столичних дизайнерів "Агенти змін" та її лідером Ігорем Скляревським.

"У рамках пілотного проекту щонайменше місяць ми будемо збирати відгуки і враження пасажирів. У всіх вагонах нові схеми будуть розміщені в кінці грудня з урахуванням конструктивних зауважень", - йдеться в повідомленні.

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