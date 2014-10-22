У столичному метро з'являться нові карти зі схемою швидкісних трамваїв

15:29, 22 жовтня 2014
Київ
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Приблизно за два тижні на модернізованих поїздах з'являться нові схеми ліній київського метрополітену.

Киевское метро получило новые карты / skliarevsky.org

Про це повідомляється на офіційній сторінці метро в Facebook.

Це результат співпраці метрополітену з командою столичних дизайнерів "Агенти змін" та її лідером Ігорем Скляревським.

"У рамках пілотного проекту щонайменше місяць ми будемо збирати відгуки і враження пасажирів. У всіх вагонах нові схеми будуть розміщені в кінці грудня з урахуванням конструктивних зауважень", - йдеться в повідомленні.

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Нові карти включають схему руху швидкісного трамваю / skliarevsky.org

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