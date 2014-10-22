Через кризу з опаленням столичний ботсад розпродує дорогоцінні колекції

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"У зв’язку зі складною економічною ситуацією та підготовкою до зимового періоду НБС ім. М.М.Гришка змушений відключати частину теплиць, скорочуючи опалювані площі оранжерей та ущільнюючи колекційні фонди. Внаслідок цього з’явилася можливість реалізувати за низькими цінами рослини, що є в достатній кількості і мають чудові фітонцидні властивості та можуть поліпшити умови існування людини", - сказано у повідомленні.

Вчора УНІАН повідомляв, що киянам пообіцяли теплі батареї від сьогодні.