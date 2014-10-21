Кличко зізнався, що в квартирах киян буде холодніше, ніж торік

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам.

“Зважаючи, що в цьому сезоні в нас є проблеми з газом і ми будемо його економити, тому може бути температура в опалювальній системі трошки нижче. Ми не виключаємо, що в результаті температура в приміщеннях може бути трошки нижче, ніж в минулому році”, - сказав Кличко. За його словами, це зниження може бути на 1-2 градуси.

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Мер столиці запевнив, що наразі міська влада робить все для того, щоб на кінець тижня тепло вже було в квартирах всіх киян. В разі, якщо будинок не буде підключено до опалення, він радить мешканцям звертатись та районні адміністрації.