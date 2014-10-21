У Києві вводять нову форму квитанції для оплати комунальних послуг

Про це повідомив перший заступник директора КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Андрій Щербина. Нову форму платіжок він пояснив змінами в законодавстві.

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«Законодавство вимагає наявності спеціальних рахунків, на які кияни здійснюють оплату послуг. Це з гарячого водопостачання і теплопостачання. Тому форма квитанції буде в наступному місяці знову змінена. Після погодження форми квитанції інформацію про те, яка буде ця квитанція і як її оплачувати, ми також надамо», - зазначив Андрій Щербина.

Крім того, за його словами, в наступному місяці жителі столиці отримають рахунки для оплати житлово-комунальних послуг до 10-го числа - як і раніше. «На наступний місяць узгоджений між усіма учасниками процесів календарний графік виходу квитанцій. І цей графік повинен забезпечити вихід квитанцій з 7 по 9 число наступного місяця», - сказав Андрій Щербина.