Киянам пообіцяли теплі батареї з завтрашнього дня

Як передає кореспондент УНІАН, доручення про початок опалювального сезону озвучив сьогодні заступник голови КМДА Петро Пантелеєв на нараді, присвяченій підготовці столиці до початку опалювального сезону.

Представники районів Києва звітували, що весь житловий фонд готовий до пуску тепла і всі об'єкти мають відповідні акти готовності.

Пантелеєв нагадав, що є доручення президента України та уряду забезпечити теплом помешкання жителів України до кінця поточного тижня. Також він підкреслив, що, аналізуючи прогноз погоди, є зрозумілим, що з четверга, 23 жовтня, Київ очікує значне зниження температури повітря. Зважаючи на це, вирішено розпочати роботи з підключення житлового фонду столиці до тепла з середи, тобто з завтрашнього дня.

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“Миттєво в Києві подати опалення в будинки неможливо технологічно, оскільки система централізованого опалення потужна, вона є одною з найбільших у Європі. Тому, щоб підключити будинки до систем теплопостачання, потрібен певний час. Ми приймаємо рішення про початок опалювального сезону. Тобто, з завтрашнього дня, з 22 жовтня”, - сказав Пантелеєв.

Він доручив підготувати проект розпорядження про початок опалювального сезону відповідним департаментам, а також підкреслив, що роботи мають виконуватись швидко і злагоджено, одночасно з дотриманням графіка підключень, оскільки це пов'язано з можливостями системи теплопостачання і може виникнути загроза її пошкодження.

За словами Пантелеєва, столична влада планує, що до кінця тижня більшість об'єктів Києва вже будуть мати опалення. “Ми плануємо на кінець тижня включити більшість об'єктів. Таке завдання стоїть, графіки розроблені, і ми з таким завданням, я впевнений, впораємось”, - сказав він.

Також він зазначив, що опалення у школах у період осінніх канікул залежатиме від погодних умов. “Якщо буде сильне похолодання, то школи будемо опалювати, щоб утримати температурний режим. Якщо буде більш-менш тепла погода, то опалення у школах поки що подаватись не буде в період канікул”, - сказав Пантелеєв, коментуючи попередні заяви міської влади про отримання економії завдяки продовженню осінніх канікул на тиждень.