У Києві підтримали перейменування вулиці Інститутської в Героїв Небесної Сотні

Як повідомили в Київській міській держадміністрації (КМДА), в обговоренні на порталі київської влади взяли участь понад 2650 користувачів, ще майже 300 скористалися гарячою телефонною лінією.

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Із загального числа 61% киян підтримали проект перейменування вулиці Інститутської, 39% висловилися проти такого перейменування.

Серед 472 пропозицій та редакцій проекту, що надійшли за час обговорення, КМДА виділила такі:

- перейменувати тільки частину вулиці Інститутської, де відбувалися трагічні лютневі події (від Майдану Незалежності до вулиці Ольгинської), залишивши далі історичну назву вулиці;

- не перейменовувати вулицю Інститутську, зберегти 200-літню історичну назву і направити відповідні бюджетні кошти на більш важливі справи;

- перейменувати вулицю Інститутську на вулицю Небесної Сотні (без слова "Героїв");

- не перейменовувати вулицю Інститутську, але привласнити назву Героїв Небесної Сотні одному з об'єктів міста з радянським або російською назвою або нового об'єкту;

- незалежно від рішення щодо перейменування, встановити на місці трагічних подій меморіально-музейний комплекс, пам'ятний знак, облаштувати сквер або алею;

- не перейменовувати об'єкти в історичному центрі міста.

Як зазначила директор департаменту громадських комунікацій Марина Хонда, остаточне рішення, з обов'язковим урахуванням побажань громадськості та результатів роботи профільних комісій, буде прийнято на сесії Київської міської ради.