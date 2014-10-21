У Києві обіцяють увімкнути опалення найближчим часом

Про це заявив після засідання Антикризового штабу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Причому він стверджує, що вже розпочато подачу тепла на об'єкти соціальної інфраструктури.

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«У зв'язку із погіршенням погодних умов та істотним зниженням середньодобової температури у столиці прийняте рішення про початок опалювального сезону у Києві. У столиці вже розпочате підключення до теплопостачання лікарень, дитсадків і шкіл. Розпорядження про подачу тепла на об'єкти соціальної інфраструктури підписане мером 17 жовтня. Найближчим часом Київський міський голова Віталій Кличко підпише відповідне розпорядження, яке стосується житлових будинків», - сказав Пантелеєв.

За його словами, акти готовності до роботи в осінньо-зимовий період уже отримали всі житлові будинки, а також усі об'єкти соціальної інфраструктури, які перебувають у комунальній власності. Комунальними службами проведені відповідні організаційні та технічні заходи, зокрема, профілактичний ремонт і випробування будинкових комунікацій, а також роботи з утеплення.

За даними Пантелеєва, у Києві до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років на 100% підготовані соціальні об'єкти: 511 шкіл, 493 дитячі дошкільні заклади, 153 медичні заклади.

На сьогоднішній день підготовано 267 котелень, замінено 6 котлів, капітально відремонтовано 27 котлів. У рамках підготовки здійснена у повному обсязі робота на теплових мережах у двотрубному обчисленні (2297,96 км), замінено 15,25 км теплових мереж у двотрубному обчисленні (100%), підготовано 2585 центральних теплових пунктів (100%), поінформував Пантелеєв.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко розпорядився розпочати опалювальний сезон у країні до кінця жовтня.

Раніше повідомлялося, що Порошенко доручив до кінця тижня підключити до тепла домівки всіх жителів України.