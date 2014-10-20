У Києві розпочинається опалювальний сезон: лікарні та дитсадки вже підключають до тепла

Міською владою столиці розпочато подачу тепла на об’єкти соціальної інфраструктури.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

За його інформацією, також визначено загальний регламент початку опалювального сезону.

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«У зв’язку з погіршенням погодних умов та суттєвим зниженням середньодобової температури в столиці прийнято рішення про початок опалювального сезону в Києві. У столиці вже розпочато підключення до теплопостачання приміщення лікарень, дитсадків та шкіл. Розпорядження про подачу тепла на об'єкти соціальної інфраструктури підписане мером 17 жовтня. Найближчим часом Київський міський голова Віталій Кличко підпише відповідне розпорядження, яке стосується житлових будинків», – сказав він.

Як зазначається в повідомленні, акти готовності до роботи в осіннього-зимовий період на сьогодні отримали всі житлові будинки, а також усі об’єкти соціальної інфраструктури, які знаходяться у комунальній власності. Комунальними службами проведено відповідні організаційні та технічні заходи, зокрема, профілактичний ремонт та випробування будинкових комунікацій, а також роботи з утеплення.

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У Києві до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років на 100% підготовлено соціальні об’єкти: 511 шкіл, 493 дитячих дошкільних заклади, 153 медичні заклади.

На сьогодні підготовлено 267 котелень, замінено 6 котлів, капітально відремонтовано 27 котлів. У рамках підготовки здійснено в повному обсязі роботу на теплових мережах у двотрубному обчисленні (2297,96 км), замінено 15,25 км теплових мереж у двотрубному обчисленні (100 %), підготовлено 2585 центральних теплових пунктів (100 %).