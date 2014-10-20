80% автобусів і тролейбусів у Києві пристосовані для пасажирів з обмеженими можливостями

Частка тролейбусів та автобусів з низьким рівнем підлоги становить 80% усього столичного парку.

Про це заявив радник голови КМДА Олександр Кава, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Проте, за його словами, лише 7% трамваїв мають низьку підлогу.

«987 одиниць рухомого складу КП «Київпастранс» мають низький рівень підлоги та обладнані апарелями для осіб з обмеженою мобільністю та жінок з дитячими візками. Серед них – 560 автобусів, 397 тролейбусів та 30 трамваїв, які мають повністю або частково низьку підлогу», – зазначив він.

Читайте такожПеревізники з інших областей вперше зможуть взяти участь у тендері на пасажироперевезення в Києві

Кава стверджує, що рухомий склад з низьким рівнем підлоги відповідає європейським вимогам, оскільки дозволяє усім категоріями населення зручно користуватися громадським транспортом.

«Окрім цього, низький рівень підлоги, який складає 34-37 см над рівнем дороги чи головки рейки, дозволяє істотно пришвидшити висадку та посадку пасажирів, пришвидшити рух транспортного засобу на лінії», – додав він.