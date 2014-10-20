На міжнародний конкурс проектів з облаштування Майдану подано вже близько 300 заявок

На міжнародний конкурс проектів з облаштування столичного Майдану Незалежності вже подано близько 300 заявок.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

У повідомленні зазначається, що заявки на участь у міжнародному конкурсі на кращу концепцію оновленого простору центру Києва з меморіалізацією революційних подій «Територія Гідності» приймаються до 30 листопада.

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Разом з тим, як повідомив головний архітектор Києва Сергій Целовальник, тривалість конкурсу буде подовжена, оскільки потрібен час, щоб краще інформувати міжнародну спільноту, представників діаспори, залучити до участі провідних архітекторів та урбаністів. Сформовану програму та умови конкурсу планується презентувати найближчим часом у Києві, Одесі, Харкові та Дніпропетровську.

КМДА зазначає, що вже доступна англомовна версія сайту, що є обов’язковою умовою для проведення міжнародного конкурсу (http://terradignitas.kga.gov.ua).

Що стосується концепції Меморіалу Небесної Сотні, то Целовальник зазначив, що проведено опитування серед громадськості.

«Виявилося, що 35% опитаних – за те, що пам’ятник треба зробити загиблим з обох сторін. Ще 45-47% вважають, що пам’ятник необхідно поставити всім учасникам подій тих днів – і загиблим, і пораненим, і зниклим безвісти, і живим, тому що вони всі герої. І тільки 13% висловилися за меморіал саме героям Небесної Сотні. Проте після тривалих публічних дискусій з громадськістю ми прийшли до висновку, що тема конкурсу – Революція Гідності – це ті три найбільш трагічні дні, тому що саме вони вирішили долю цілої країни», - сказав головний архітектор.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні ц.р. Департамент містобудування та архітектури КМДА інформував, що конкурс з облаштування Майдану Незалежності у Києві у зв'язку з набуттям статусу міжнародного продовжено до 1 листопада.

Довідка УНІАН. 23 квітня було оголошено підготовчий етап проведення всеукраїнського відкритого конкурсу на визначення кращої ідеї меморіального комплексу Героям Небесної Сотні у Києві. Організатор конкурсу - Київська міськдержадміністрація. Співорганізатор - Міністерство культури України.