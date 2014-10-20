На станції метро Осокорки відкриють другий вихід
11:31, 20 жовтня 2014Київ
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Для покращення обслуговування пасажирів громадського транспорту в західній частині масиву Осокорки КП «Київський метрополітен» має відновити роботу другого виходу однойменної станції столичної підземки.
На метро Осокорки відкриють ще один вихід / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, відповідне доручення підприємству дав радник голови КМДА Олександр Кава.
«Протягом кількох останніх років у західній частині масиву «Осокорки Південні» було побудовано багато житлових будинків та торговельних об’єктів. Тому нині цією станцією щодня користується близько 19 тисяч пасажирів. А отже додатковий вихід із метро «Осокорки» дозволить пасажирам заощаджувати час та зробить зручнішим користування столичною підземкою», – зазначив Кава.
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