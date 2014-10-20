На станції метро Осокорки відкриють другий вихід

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, відповідне доручення підприємству дав радник голови КМДА Олександр Кава.

«Протягом кількох останніх років у західній частині масиву «Осокорки Південні» було побудовано багато житлових будинків та торговельних об’єктів. Тому нині цією станцією щодня користується близько 19 тисяч пасажирів. А отже додатковий вихід із метро «Осокорки» дозволить пасажирам заощаджувати час та зробить зручнішим користування столичною підземкою», – зазначив Кава.

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