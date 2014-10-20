Незважаючи на обіцянки Кличка, без гарячої води в Києві залишаються ще понад півтисячі споживачів

Зокрема, як повідомили УНІАН в «Київенерго», без ГВП внаслідок зупинки теплоджерел знаходиться 35 споживачів, серед них, 25 - в Оболонському, 10 - в Святошинському районах.

У результаті пошкоджень на мережах централізованого опалення та гарячого водопостачання без ГВП залишається 263 споживача: 11 - в Голосіївському, 3 - в Дарницькому, 2 - в Деснянському, 5 - в Дніпровському, 69 - в Оболонському, 56 - в Подільському, 48 - в Святошинському, 44 - в Солом`янському, 25 - в Шевченківському районах.

Внаслідок планових ремонтних робіт, які «Київенерго» проводить в тепловому господарстві в період підготовки до опалювального сезону 2014-2015 років, тимчасово без ГВП залишається 2 споживача в Шевченківському районі.

Читайте такожГройсман: Опалювальний сезон відбудеться ”без критичних температур” в оселях українців

Внаслідок проведення реконструкцій (повної заміни ділянок трубопроводів) відключений 229 споживачів: 210 - в Солом`янському, 19 - в Шевченківському районах.

Із 17 жовтня в результаті усунення на тепломережах компанії 81 пошкодження підключені 686 споживачів.

Нагадаємо, «Київенерго» загалом надає послуги з ЦО та ГВП 75% споживачів в Києві.