У столичному зоопарку вводять санітарний день: перевірятимуть здоров'я тварин та їхні вольєри

З 20 жовтня 2014 року Київський зоопарк встановлює санітарний день. Кожного понеділка звіринець розпочинатиме свою роботу на три години пізніше, з 12:00.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київського зоологічного парку.

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«Ці години будуть використані на посилену діагностику загального стану здоров`я всіх тварин, що утримуються в зоопарку та мешкають на його території, моніторинг вольєрів та прибирання після вихідних днів», - говориться в повідомленні прес-служби.