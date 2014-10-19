У столичному зоопарку вводять санітарний день: перевірятимуть здоров'я тварин та їхні вольєри
16:05, 19 жовтня 2014Київ
0
Київський звіринець щопонеділка розпочинатиме роботу з 12.00 через запровадження санітарного дня.
Щопонеділка у зоопарку обіцяють проводити посилену діагностику здоров'я тварин / Фото УНІАН
З 20 жовтня 2014 року Київський зоопарк встановлює санітарний день. Кожного понеділка звіринець розпочинатиме свою роботу на три години пізніше, з 12:00.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київського зоологічного парку.
Читайте такожУ Київраді назвали спекуляціями чутки про перенесення столичного зоопарку
«Ці години будуть використані на посилену діагностику загального стану здоров`я всіх тварин, що утримуються в зоопарку та мешкають на його території, моніторинг вольєрів та прибирання після вихідних днів», - говориться в повідомленні прес-служби.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter