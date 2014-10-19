У Києві після зустрічі з кандидатом невідомі погрожували зброєю громадському спостерігачу

Про це повідомляється на сторінці Громадянської мережі ОПОРА.

В 215 окрузі, місто Київ, невідомі витягнули з зустрічі кандидата Віктора Кондратенко (представник Блоку Петра Порошенка) спостерігача організації, затягнули в машину та погрожували автоматом АК.

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Згідно з повідомленням, спостерігач зараз знаходиться в безпечному місці.