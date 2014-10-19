У Києві після зустрічі з кандидатом невідомі погрожували зброєю громадському спостерігачу

15:42, 19 жовтня 2014
Київ
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Спостерігачеві Громадянської мережі ОПОРА погрожували автоматом.

Невідомі погрожували автоматом Калашнікова / blog-donbassa.com

Про це повідомляється на сторінці Громадянської мережі ОПОРА.

В 215 окрузі, місто Київ, невідомі витягнули з зустрічі кандидата Віктора Кондратенко (представник Блоку Петра Порошенка) спостерігача організації, затягнули в машину та погрожували автоматом АК.

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Згідно з повідомленням, спостерігач зараз знаходиться в безпечному місці.

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