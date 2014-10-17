Столична влада створила інтернет-сторінку, де звітуватиме про допомогу учасникам АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за дорученням мера столиці Віталія Кличка структурні підрозділи КМДА та районні у Києві державні адміністрації об’єднали зусилля задля активізації допомоги учасникам АТО. Про дії у цьому напрямі буде повідомлятися на вказаній інтернет-сторінці (http://kievcity.gov.ua/content/dopomoga-uchasnykam-ato.html).

За допомогою розміщеної на ній інформації, можна ознайомитись з механізмами реалізації права на пільги учасникам АТО, нормативно-правовими актами. Там оприлюднено окремі листи та доручення Київського міського голови, а також новини міської та районних держадміністрацій про організацію допомоги учасникам антитерористичної операції.

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Крім того, у КМДА розробили схему взаємодії структурних підрозділів, які залучені до організації допомоги учасникам АТО та сім’ям постраждалих і полеглих бійців. Зі схемою можна ознайомитися за посиланням http://kievcity.gov.ua/content/shema-vzaiemodii-strukturnyh-pidrozdiliv.html.

Зазначається, що звіти структурних підрозділів КМДА та районних держадміністрацій також публікуватимуться у розділі «Допомога учасникам АТО» http://kievcity.gov.ua/content/dopomoga--uchasnykam-ato.html.