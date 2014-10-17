У Києві проведуть форум Європейського молодіжного парламенту

Про це повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні.

Форум збере 150 молодих учасників з України та інших країн Європи віком від 18 до 30 років для побудови спільного бачення політики безпеки у Європі. Загальною темою форуму є «Переосмислення політики безпеки - руйнування старих парадигм».

Впродовж тижня учасники форуму працюватимуть у дев’яти робочих групах, кожна з яких зосередиться на конкретному аспекті європейської безпеки, серед яких - фінанси, охорона здоров’я, військова політика, державність, торгівля, енергетика, екологія, інформаційні технології та сільське господарство.

У Представництві ЄС висловили сподівання, що проведення форуму в Києві приверне увагу ключових політиків до питань не лише безпеки, але й розвитку громадянського суспільства в Україні, неформальної освіти та ролі молоді в суспільстві.

Читайте такожУ Києві в листопаді проведуть міжнародний промисловий форум“У той час, як уся світова система економічної, військової, політичної та культурної безпеки швидко змінюється, ми прагнемо, аби голос молоді почули. Ми віримо, що молоді лідери, які починають будувати Європу вже сьогодні, повинні мати можливість висловити свою думку щодо шляхів сталого та безпечного розвитку всіх країн на континенті”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що важливим є ознайомлення української молоді з учасниками з інших країн для побудови діалогу, обміну цінностями, ідеями та досвідом шляхом проведення у Києві одного з найважливіших міжнародних молодіжних заходів у Європі.

Проект також відбувається за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, Ради Європи, Міністерства молоді та спорту України, благодійного фонду «Відкриті серця України», Фонду Конрада Аденауера, Програми обміну майбутніх лідерів (FLEX), банків Sparkasse та European Savings Banks Group (ESBG), Hertie-Stiftung, Mercator, Sapinda, Deutsche Telekom за ініціативи ЄМП-Україна та Фундації Шварцкопф.