На в'їздах до Києва з'являться 5 сучасних пересадочних вузлів

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

Міська влада розпочала роботу над визначенням ділянок, де будуть облаштовані транспортно-пересадочні вузли для трансферу пасажирів з приміського та міжміського транспорту на метрополітен та наземний міський транспорт.

За словами радника голови КМДА з питань транспорту Олександра Кави, зараз у місті працює лише один сучасний транспортно-пересадочний вузол, який забезпечує сучасну інтеграцію міжміського та приміського транспорту із міським – пересадочний вузол «Видубичі». Він забезпечує швидку і зручну пересадку для автобусів та маршруток з дніпропетровського та кіровоградського напрямків – траси Н-01 та Р-01. «І в подальшому ми плануємо створити такі центри на 5 в’їздах до столиці», – зазначив він.

Водночас, сказав Кава, особливу увагу планується приділити сполученню з містами-супутниками Києва, з яких щодня в столицю на роботу їздять сотні тисяч людей.

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«Такі транспортно-пересадочні вузли дадуть змогу оптимізувати транспортний трафік у столиці. Люди доїжджатимуть до Києва на приміському та міжміському транспорті до пересадочних вузлів, які будуть інтегровані зі станціями метрополітену та зупинками наземного міського транспорту. Таким чином, ми зможемо розвантажити столичні дороги в середмісті, адже на сьогодні щодня до столиці в’їжджають в середньому 12 тисяч приміських та міжміських автобусів і маршруток», – пояснив він.

При цьому, радник голови КМДА додав, що на сьогодні переважна більшість наявних у місті автостанцій не забезпечують швидку та якісну пересадку, що призвело до виникнення стихійних зупинок та місць відстою приміських і міжміських автобусів та маршруток.

Кава нагадав, що мер Києва Віталій Кличко звернувся до керівництва Київської облдержадміністрації з пропозицією провести конкурс на організацію перевезень приміськими маршрутами, термін дії яких закінчився. Це дозволить впорядкувати рух приміських та міжміських маршруток автошляхами столиці.