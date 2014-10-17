Трамвай від площі Шевченка до метро "Оболонь" запустять 20 жовтня

Про це повідомив радник голови Київської міської держадміністрації з транспортних питань Олександр Кава.

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За його словами, питання зручної транспортної розв'язки на вулиці Автозаводській не вирішувався, незважаючи на активну забудову мікрорайону. Тому було прийнято рішення організувати новий трамвайний маршрут, який забезпечить підвезення людей до найближчої станції метро, а також до станції міської електрички "Вишгородська".

Рух трамваїв №17 буде організовано по трасі: площа Тараса Шевченка - вул. Полярна - вул. Автозаводська - вул. Скляренка (розворотне кільце) - вул. Добринінська - вул. Малиновського - станція метро "Оболонь" - вул. Лайоша Гавро. На маршруті запланована робота 5 трамваїв, з інтервалом руху 10-12 хвилин. Час проїзду між кінцевими пунктами - 25-27 хвилин.