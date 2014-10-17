Кличко готується люструвати чиновників КМДА

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Згідно з документом, розміщеним на сайті КГГА, Віталій Кличко доручив зібрати інформацію про співробітників адміністрації, до яких застосовується заборона займати певні посади в органах державної влади й органах місцевого самоврядування згідно із законом України "Про очищення влади". Як зазначається, цим документом Кличко доручив підготувати документи про звільнення певних чиновників.

Читайте такожАваков прогнозує, що в рамках люстрації у МВД звільнять кілька десятків вищих офіцерів

В Кабінеті Міністрів вже почалась люстрація – цього тижня Арсеній Яценюк звільнив З9 осіб вищих категорій, з яких 19 осіб подали заяви про звільнення за власним бажанням, а 20 осіб звільнилися на підставі прямої норми закону.