Киянам продовжили термін оплати послуг ЖКГ до кінця жовтня

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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"У зв'язку з тим, що в жовтні жителі отримали рахунок на оплату за житлово-комунальні послуги з затримкою, строк оплати за спожиті ЖК послуги з застосуванням пільгових тарифів до 20 числа продовжено до кінця місяця", - йдеться в повідомленні.

При цьому в КМДА зазначили, що така затримка пов'язана із зміною договірних відносин у системі ЖКГ, переходом на прямі договірні відносиниміж виконавцями комунальних послуг і споживачами. Це зумовило продовження термінів надання і обробки інформації, необхідної для друку рахунків, наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, у Києві діє стимулюючий тариф на житлово-комунальні послуги. Зокрема, кияни, які сплачують до 20 числа місяця, отримують знижку.