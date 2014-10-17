Кличко визнав, що проблема незаконно встановлених МАФів у Києві залишається критичною

Київський міський голова Віталій Кличко заявляє, що проблема незаконно встановлених МАФів у столиці залишається критичною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мера, про це він сказав під час наради за участю голів всіх районів столиці та заступників міського голови.

За словами Кличка, столична влада вже прибрала понад 400 незаконно встановлених МАФів в так званій «червоній» зоні. Однак надходить інформація про тенденцію щодо встановлення нових незаконних МАФів.

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«Одні ми прибираємо. Якщо МАФи не повертаються на прибрані території, в багатьох випадках їх встановлюють в інших місцях. Тому прошу всіх голів районів звернути на це увагу», - сказав Кличко.

Мер Києва також закликав активніше залучати до цієї роботи правоохоронні органи та оперативно реагувати на скарги громадян на порушення у цій сфері. «Ми обіцяли киянам, що вирішимо проблему МАФів. І повинні це зробити», - додав він.