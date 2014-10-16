МАФи у Києві від знесення захищає армія «бойовиків» зі зброєю - КМДА

Під час демонтажу незаконно встановлених МАФів у районі станції метро «Позняки», що проводився 15 жовтня, роботі працівників КП «Київблагоустрій» спробували перешкодити озброєні люди, заявив директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитро Білоцерковець, повідомили УНІАН у прес-службі столичної держадміністрації.

«Учора планували прибрати МАФи поблизу станції метро «Позняки», де на одному з виходів із підземки в 20-метровій зоні знаходиться 3 кіоски. Але тут на захист великі мережевики-олігархи, які контролюють не менше 70% ринку МАФів, виставили цілі бойові підрозділи - близько 60 людей, кілька «бойовиків» були озброєні вогнепальною зброєю, що зафіксували наші співробітники», – зазначив він.

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За словами Білоцерківця, громадська організація, прикриваючись тезами про захист малого та середнього бізнесу, фактично протиставляє міській владі злочинні угрупування, які щедро фінансуються. За оцінками Білоцерковця, чистий прибуток мережевиків-власників МАФів – не менше 100 млн доларів на рік.

Він підкреслив, що мер Києва Віталій Кличко налаштований рішуче і беззаконня у сфері МАФів приречене на поразку.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Кличко запевняв, що в столиці залишаться лише законно встановлені та потрібні киянам МАФи і демонтують біля 12 тисяч кіосків. Він повідомив, що зустрічався з представниками цього бізнесу і довів до їхнього відома наміри влади навести порядок в цій сфері. За словами мера, тим власникам МАФів, хто готовий вести бізнес без порушень і з урахуванням інтересів міста, буде надано таку можливість. У планах міської влади залишити в столиці до 7 тис. МАФів. Їхня кількість оцінюється приблизно в 20 тисяч.