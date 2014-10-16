Тривалість зимових канікул у школах Києва буде залежати від погоди
15:41, 16 жовтня 2014Київ
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Початок і тривалість зимових канікул у школах Києва будуть залежати від погодних умов і температурного режиму грудня.
Зимові канікули для школярів будуть залежати від погоди / Фото УНІАН
Як повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації (КМДА), про це заявила заступник голови КМДА з гуманітарних питань Ганна Старостенко.
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Вона зазначила, що у зв'язку з продовженням осінніх канікул у столичних школах, програма навчання не зміниться і буде виконана в повному обсязі за рахунок її ущільнення.
Нагадаємо, раніше київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що осінні канікули в школах Києварозпочнуться 27 жовтня та триватимуть до 10 листопада включно.
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