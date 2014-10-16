Тривалість зимових канікул у школах Києва буде залежати від погоди

Як повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації (КМДА), про це заявила заступник голови КМДА з гуманітарних питань Ганна Старостенко.

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Вона зазначила, що у зв'язку з продовженням осінніх канікул у столичних школах, програма навчання не зміниться і буде виконана в повному обсязі за рахунок її ущільнення.

Нагадаємо, раніше київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що осінні канікули в школах Києварозпочнуться 27 жовтня та триватимуть до 10 листопада включно.