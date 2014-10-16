"Київенерго" може залишити без опалення 843 будинки

Про це на прес-конференції повідомили журналістам представники компанії "Київенерго".

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За словами директора з правового забезпечення компанії Ольги Ієвлевої, більшість жителів столиці перейшли на прямі договори з теплопостачання з "Київенерго". Вона повідомила, що з 1200 об'єднань співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ) і житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) близько 843 організацій ще не уклали договори з компанією.

"700 ЖБК та ОСББ - це ті, з якими ми проводили переговори, надали повний набір документів, провели роз'яснювальну роботу, але не отримали ні зворотного зв'язку, ні того, що їх не влаштовує в договірних відносинах", - сказала Ольга Ієвлева.

Крім того вона зазначила, що ще 143 ОСББ і ЖБК перешкоджають укладенню прямих договорів жителів з "Київенерго". "У нас немає розуміння того, що чекає людей у цих будинках", - сказала вона.

За словами комерційного директора компанії Євгена Бушми, "є певні ризики, що частина житлового фонду, частина квартир може залишитися без опалення до врегулювання цієї ситуації", - сказав він, зазначивши, що підписання прямих договорів є вимогою законодавства, воно допоможе прибрати посередників в оплаті за послуги "Київенерго".

"Раніше житлові організації накопичували перед нами заборгованість, хоча мешканці розплачувалися своєчасно. Після переходу на прямі взаємини ця проблема виникати не повинна", - сказав Євген Бушма.