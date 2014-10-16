Осінні канікули у школах Києва триватимуть два тижні
Осінні канікули у школах Києва триватимуть два тижні - з 27 жовтня до 10 листопада, що дозволить місту зекономити 25 млн грн на опаленні та електроенергії.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час відкриття спортивного майданчика в столичній гімназії №48, повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови.
«Сьогодні ми відкриваємо оновлений спортивний майданчик, на якому зможуть займатися 630 дітей цієї гімназії: грати у футбол, баскетбол, робити вправи на тренажерах. Важливо бути сильним, здоровим, розвиненим і добре вчитися. Ми будемо робити все, щоби таких спортивних майданчиків було якомога більше у школах Києва», - зазначив Кличко.
Читайте такожОпалення у Києві увімкнуть, якщо протягом трьох днів температура не перевищить +8°«А ще у мене для вас гарна новина - осінні канікули у вас цього року будуть довшими і триватимуть два тижні», - сказав мер Києва.