Осінні канікули у школах Києва триватимуть два тижні

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час відкриття спортивного майданчика в столичній гімназії №48, повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови.

«Сьогодні ми відкриваємо оновлений спортивний майданчик, на якому зможуть займатися 630 дітей цієї гімназії: грати у футбол, баскетбол, робити вправи на тренажерах. Важливо бути сильним, здоровим, розвиненим і добре вчитися. Ми будемо робити все, щоби таких спортивних майданчиків було якомога більше у школах Києва», - зазначив Кличко.

Читайте такожОпалення у Києві увімкнуть, якщо протягом трьох днів температура не перевищить +8°«А ще у мене для вас гарна новина - осінні канікули у вас цього року будуть довшими і триватимуть два тижні», - сказав мер Києва.