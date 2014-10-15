Парад трамваїв у Києві перенесли на 25 жовтня

Парад трамваїв у Києві, запланований на 18 жовтня, переноситься на 25 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Згідно з повідомленням, парад трамваїв відбудеться 25 жовтня о 12:00 поблизу станції метро «Оболонь» в районі площі Дружби народів.

На параді будуть представлені понад 10 моделей київських трамваїв різних поколінь, загальною довжиною понад 200 метрів. Це будуть як ретро, так і сучасні трамваї, які наразі задіяні у перевезенні пасажирів.