Парад трамваїв у Києві перенесли на 25 жовтня
18:51, 15 жовтня 2014Київ
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Парад відбудеться о 12:00 поблизу станції метро «Оболонь».
На параді будуть представлені понад 10 моделей київських трамваїв різних поколінь / Фото УНІАН
Парад трамваїв у Києві, запланований на 18 жовтня, переноситься на 25 жовтня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
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Згідно з повідомленням, парад трамваїв відбудеться 25 жовтня о 12:00 поблизу станції метро «Оболонь» в районі площі Дружби народів.
На параді будуть представлені понад 10 моделей київських трамваїв різних поколінь, загальною довжиною понад 200 метрів. Це будуть як ретро, так і сучасні трамваї, які наразі задіяні у перевезенні пасажирів.
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