У Києві наступного року обіцяють відкрити три нові станції міської електрички

Столична влада і керівництво Південно-Західної залізниці мають намір за перший квартал 2015 року відкрити три нові станції міської електрички – «Київська Русанівка», «Протасів Яр» і «Київ Московський».

Про це домовилися радник голови КМДА Олександр Кава та начальник Південно-Західної залізниціОлексій Кривошипін, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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«Якщо Південно-Західна залізниця вчасно відремонтує ці станції та платформи, міська влада та КП «Київпастранс» матимуть змогу встановити турнікети і каси для продажу квитків до кінця першого кварталу 2015 року», – запевнив Кава.

Він також зазначив, що міська влада зараз веде активну роботу щодо вирішення питання наповнення поїздів міської електрички та підвезення пасажирів до її станцій. Оскільки на сьогодні, за даними Південно-Західної залізниці, наповнення рухомого складу електрички становить лише 20-30 тис. пасажирів за можливих 150 тисяч.

«Проблема столиці в тому, що історично поблизу залізничних станцій житлової забудови небагато, здебільшого – промислові підприємства. Тому зараз ми шукаємо шляхи, щоб забезпечити підвезення пасажирів власне до станцій міської електрички», – пояснив Кава.

Зокрема, за його словами, з понеділка було відновлено автобусний рух до зупинки міської електрички «Троєщина».

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«Крім того, нам вдалося на 20% скоротити час руху трамвайних маршрутів, які прямують від вулиці Милославської до станції електрички «Троєщина-2». Також ми шукаємо можливості щодо збільшення довжини трамваїв до двох і трьох вагонів замість одного, щоб до часу відправлення поїздів міської електрички вони підвозили більше пасажирів», – додав Кава.

Довідка УНІАН. Рух міської електрички здійснюється по кільцю завдовжки 50,8 км з 15 зупинками: Дарниця, Лівобережна, Троєщина-1, Троєщина-2, Київ-Петрівка, Зеніт, Вишгородська, Сирець, Рубежівський, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві дачі, Видубичі і Лівий берег. Вартість проїзду в електричці становить 1,70 грн.