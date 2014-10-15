Опалення у Києві увімкнуть, якщо протягом трьох днів температура не перевищить +8°

У Києві рішення про початок опалювального сезону прийматиметься, виходячи з температурних умов.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Зокрема, за його словами, рішення про початок опалювального сезону в столиці буде прийнято, виходячи з кліматичних показників. Якщо протягом трьох діб середньодобова температура повітря перебуватиме на позначці 8°С та нижче – міська влада затвердить розпорядження про подачу тепла, заявив Пантелеєв.

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«Згідно із кількісними та якісними показниками послуг, затвердженими постановою Кабінету міністрів України від 17 лютого 2010 р. N 151, надання послуг централізованого опалення здійснюється, якщо температурна динаміка знижується до 8°С та тримається протягом трьох днів поспіль. Цього року відповідне розпорядження КМДА про початок опалювального сезону має бути узгоджене із Міністерством енергетики та вугільної промисловості та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України», – зазначив Пантелеєв.

Водночас, за його словами, підключення об’єктів соціальної сфери може здійснюватися дещо раніше, ніж житлові будинки, на основі окремих заявок. Міська влада вже підготувала відповідне розпорядження, яке дозволить запустити тепло в дитячі садки, школи та медичні заклади, додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня у Мінрегіоні заявили, що опалювальний сезон в Україні почнеться з 1 листопада, проте при різкому похолоданні підключення будинків до теплопостачання відбудеться раніше.

Цього року уряд поставив завдання всім областям України скоротити споживання газу на 30% у зв'язку з дефіцитом палива, що виник унаслідок припинення поставок газу з РФ. При цьому повідомлялося, що якщо в Україні спостерігатиметься тепла погода, то опалювальний сезон може початися пізніше, ніж зазвичай, і раніше завершитися з метою економії газу. Також уряд зобов'язав всі міста України цього року узгоджувати з Кабміном дату початку опалювального сезону.