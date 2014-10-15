Рівень безробіття в столиці дещо зріс, але найменший в Україні

В Київському міському центрі зайнятості повідомили, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року рівень безробіття збільшився на 0,9%. Але Київ залишається містом з найменшим рівнем безробіття. В середньому по країні рівень безробіття, за методологією Міжнародної організації праці (співвідношення безробітного населення до економічно активного населення у віці 15-70 років), складав у першому півріччі поточного року 8,6 %, в той час як показник по Києву – 6,3% .

Незначне збільшення рівня безробіття в столиці відбулося на фоні зменшення кількості вакансій, які роботодавці надають в службу зайнятості та збільшення кількості зареєстрованих безробітних. Крім того, на стан столичного ринку праці вплинула міграція переселенців з Криму та Донбасу та скорочення робочих місць в столиці.

Станом на 1 жовтня в базі вакансій служби зайнятості Києва – майже 8 тис. одиниць, кількість зареєстрованих безробітних – 14,6 тис. осіб.

Протягом січня – вересня 2014 року столична служба зайнятості направила на навчання 5 тис. безробітних. За допомогою фахівців Київського міського центру зайнятості працевлаштовані 6,5 тис. зареєстрованих безробітних та 3,0 тис. осіб з числа інших категорій громадян (осіб, які навчаються, бажають змінити роботу, пенсіонерів тощо).