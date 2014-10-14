Мітинг з нагоди дня УПА в Києві завершено
20:43, 14 жовтня 2014Київ
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Представники «Правого сектору» закінчили мітинг на Михайлівській площі столиці з нагоди Покрови Богородиці та річниці утворення УПА.
Марш УПА в столиці завершено / @diyatyorg
Як передає кореспондент УНІАН, під час виступів з імпровізованої сцени, яка знаходилась в кузові позашляховика, учасники заходу згадали героїв Небесної сотні, воїнів УПА та бійців сил АТО, які загинули на сході України, у тому числі і з батальйону «Азов», вояки якого у кількості майже 200 осіб також брали участь в заході.
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