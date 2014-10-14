У Києві пройшла хода з нагоди дня УПА (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, захід розпочався від пам'ятника Тарасову Шевченку у парку імені поета.

За попередніми оцінками, у заході бере участь близько тисячі осіб, серед яких помітно людей у камуфляжній формі з шевронами “Правого сектору”, які брали участь у АТО на сході України.

Як повідомили журналістам у прес-службі “Правого сектору”, бійці добровольчого українського корпусу “Правий сектор” своєю акцією вимагатимуть легалізації усіх добровольчих батальйонів, які беруть участь в АТО, їхнього достойного матеріально-технічного забезпечення, а також соціального захисту усіх учасників АТО та членів їхніх родин.

Читайте такожВ Україні відзначають Покрову Пресвятої Богородиці та день УПАЯк очікується, після ходи центром Києва, зокрема, Хрещатиком та Майданом Незалежності, захід завершиться на Михайлівській площі.

На даний час будь-яких порушень правопорядку не зафіксовано.

Поруч з колоною йдуть невеликі підрозділи патрульно-постової служби міліції, які не мають при собі будь-яких спецзасобів, крім бронежилетів.

У заході також беруть участь бійці добровольчого батальйону “Азов”.

Під час руху бульваром Шевченка в напрямку Хрещатика учасники заходу запалили фаєри.