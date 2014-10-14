Влада Києва розкрила адреси всіх бомбосховищ

Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища столичної міськдержадміністрації оприлюднив перелік місць укриття населення у разі виникнення у місті надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характерів.

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Як зазначається у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, у переліку вказано адреси та найменування об’єктів. Серед них – підземні переходи, станції метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші об’єкти.

Повний список бомбосховищ дивіться тут.