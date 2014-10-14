Влада Києва розкрила адреси всіх бомбосховищ
17:50, 14 жовтня 2014Київ
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Влада Києва оприлюднила адреси місць укриття населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
У переліку вказано адреси та найменування об’єктів / УНІАН
Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища столичної міськдержадміністрації оприлюднив перелік місць укриття населення у разі виникнення у місті надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характерів.
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Як зазначається у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, у переліку вказано адреси та найменування об’єктів. Серед них – підземні переходи, станції метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші об’єкти.
Повний список бомбосховищ дивіться тут.
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