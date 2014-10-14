На Київщині даішники зупинили Мерседес з арсеналом зброї

Як зазначається в повідомленні, 13 жовтня близько 20.00 на 77 кілометрі автодороги Київ-Харків на стаціонарному посту «Березань» працівники Державтоінспекції зупинили автомобіль «Мерседес-Бенц-210» під керуванням 55-річного мешканця Житомирської області, в салоні якого було виявлено арсенал зброї.

Читайте такожУ Харківській області ДАІ затримала перевізників зброї із зони АТО

Крім водія, в салоні автомобіля перебували п’ятеро чоловіків та жінка. Під час огляду транспортного засобу та особистих речей громадян правоохоронці виявили 14 гранат РГД-5 і Ф-1 та 13 запалів до них. Зокрема, одну бойову гранату було знайдено в дамській сумочці пасажирки. Також в автівці було виявлено магазин і 150 набоїв до автомата АКСУ-74 та 5 сигнальних ракет.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Зброю у пасажирів вилучено. За даним фактом слідчим відділом Березанського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років. Правоохоронці з’ясовують звідки у громадян зброя та з якою метою вони її транспортували. Досудове слідство триває.