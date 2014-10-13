Незважаючи на обіцянки Кличка, без гарячої води у Києві залишаються понад 700 споживачів

У Києві станом на 6:00 13 жовтня без гарячої водизалишається 721 споживач, що становить 4,61% від загальної кількості споживачів, яким надає послуги з централізованого опалення (ЦО) та гарячого водопостачання (ГВП) ПАТ "Київенерго".

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Зокрема, без гарячої води внаслідок зупинки теплоджерел знаходиться 35 споживачів, серед них - 25 вОболонському та 10у Святошинському районах.

Читайте такожОпалення в Києві увімкнуть, коли температура повітря буде нижче 8 градусів

В результаті пошкоджень на мережах централізованого опалення та гарячого водопостачання без гарячої води залишаються 326 споживачів: 9 у Голосіївському, 9 у Дарницькому, 9 у Деснянському, 54 в Оболонському, 32 у Печерському, 49 у Подільському, 33 у Святошинському, 42 у Солом'янському, 89 у Шевченківському районах.

У результаті планових ремонтних робіт, які "Київенерго" проводить в тепловому господарстві у період підготовки до опалювального сезону 2014-2015 років, тимчасово без гарячої води залишається 18 споживачів: 17 у Солом'янському та 1 у Шевченківському районах.

У результаті проведення реконструкції відключені 342 споживача: 4 у Голосіївському, 319 у Солом'янському районах, 19 у Шевченківському районах.

Як повідомляв УНІАН, станом на 10 жовтня у Києві без гарячої води залишалося 927 будинків.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що до вечора 10 жовтня гаряча вода буде у всіх київських будинках.