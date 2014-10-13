Власники київських маршруток незаконно піднімають ціни на проїзд

Про це повідомляє Сегодня.

"Їхав у 192-й маршрутці минулої п'ятниці, заплатив 3,5 грн. При мені водій клеїв оголошення в салоні, що проїзд буде вже 4 грн. Знайомий їхав в той же день, годині о сьомій вечора, розповів, що вже проїзд подорожчав на 50 копійок", - розповів киянин Юрій Поап.

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На його думку, таке підвищення проїзду необґрунтоване, адже сам маршрут короткий - 11 км. "Ціни піднімаються, а комфорт в маршрутках - ні", - скаржиться Юрій.

За словами експертів, перевізнику довелося підняти ціни на 192-му маршруті через маленький пасажиропотік. "Маршрутки їздять напівпорожні, і якщо перевізник не підняв ціну на проїзд, то сам маршрут довелося б закрити. Адже дизпаливо і бензин дорожчають з кожним днем", - пояснив нам власник одного з автопарків Микола Бацан.

Крім того, ще чотири перевізника подали документи в департамент транспорту КМДА з проханням підняти вартість проїзду до 4 грн.

"Те, що перевізники самовільно піднімають тарифи - незаконно. Дозвіл вони зобов'язані отримати в департаменті транспорту, а з 192-му маршруту такого рішення не було. Наскільки я знаю, ще на чотирьох столичних маршрутах хотіли підняти тарифи до 4 грн, але дозволу так і не отримали", - розповів начальник служби комунальних перевезень КМДА Сергій Савтир.

Він пообіцяв, що його підлеглі перевірять інформацію про законність підвищення вартості проїзду в маршрутках і якщо виявлять порушення, на власників маршруток буде складено припис.

"При проведенні конкурсу на сто столичних маршрутів, який стартує у цьому місяці, це буде враховуватися", - говорить Савтырь.