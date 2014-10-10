За перейменування Інститутській на вулицю Героїв Небесної Сотні поки виступили 62% респондентів

Через 10 днів, а саме 20 жовтня, завершиться громадське обговорення проекту рішення Київської міської ради щодо перейменування вулиці Інститутської на вулицю Героїв Небесної Сотні у Печерському районі.

Про це повідомляють у Київській міській держадміністрації.

Станом на 10 жовтня до обговорення вищезазначеного проекту рішення Київради долучилися більш як 2,4 тис користувачів веб-порталу Київської міської державної адміністрації та майже 300 киян, що скористалися «гарячою» телефонною лінією. З них: 62% – повністю підтримали проект перейменування вулиці Інститутської на вулицю Героїв Небесної Сотні, 38% висловилися проти такого перейменування. Також, учасники обговорення оприлюднили близько 450 власних пропозицій.

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Після завершення обговорення, всі пропозиції та зауваження будуть передані до профільних постійних комісій Київської міської ради для розгляду та врахування при прийнятті остаточного рішення.

В КМДА нагадують, щоб донести свою думку до влади громадяни можуть скористатися офіційним веб-порталом КМДА (рубрика «Е-МІСТО» – «Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів») та зателефонувати на «гарячу» телефонну лінію «Контактний центр міста Києва».