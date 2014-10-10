Влада Києва хоче підвищити вартість проїзду в міській електричці
17:56, 10 жовтня 2014Київ
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За словами Кличка, собівартість поїздки на міській електричці в Києві - 9 гривень.
Вартість квитка на міську електричку в Києві може вирости / Фото УНІАН
Київська влада планує переглянути вартість проїзду в міській електричці, яка наразі становить 1,7 грн, та зробити її на рівні тарифу на проїзд в метрополітені.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні Київський міський голова Віталій Кличко під час запуску в експлуатацію відремонтованих поїздів електрички.
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За словами міського голови, наразі собівартість перевезень міською електричкою становить 9 грн, а різниця з діючим тарифом дотується з бюджету міста.
Разом з тим, він не уточнив, коли може бути підвищено тариф.
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