У Києві маркуватимуть російські товари

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято в рамках програми заходів з координації інформаційної діяльності та захисту інформаційної безпеки держави на території столиці в умовах агресії з боку Росії. За винесений на розгляд проект рішення проголосували 76 депутатів.

Читайте такожМиколаївська міськрада зобов'язала маркувати російські товари

«Кожна копійка віддана за товар вироблений в Російській Федерації – це та копійка, яку використовує Путін на зброю, яка буде направлена проти наших хлопців, проти нас, нашої держави на сході України», - підкреслив доповідаючий по проекту Руслан Андрійко (депутатська фракція «ВО «Свобода»).

За його словами, вже були проведені попередні переговори з представниками бізнесу та торгівлі щодо ініціативи маркування і більшість з них підтримує її, а одна з мереж столиці вже навіть це реалізувала.

Андрійко зазначив, що аналогічні рішення про позначення товарів російського виробництва вже прийняті місцевими органами влади на Львівщині, Франківщині та Черкащині.

«Бойкотний рух реально впливає на економіку Росії», - наголосив він.

Депутат висловив переконання, що реалізувати цю ідею в торговельних закладах Києва можна протягом кількох днів.

Крім того, рішення передбачає і низку інших, вже суто інформаційних заходів. Зокрема, це і проведення інформаційно-виховних годин для школярів, організація патріотичних таборів, запровадження патріотичних рубрик у комунальних ЗМІ, оперативне інформування про підтримку переселенців. На телеканалах запустити соціальні ролики, направлені на єдність та незалежність держави, тощо.

Також депутати рекомендують концертним організаціям міста не сприяти гастролям представників шоу-бізнесу, які публічно підтримали агресію проти України.