Влада Києва звільнила учасників АТО від оплати комунальних послуг

Крім цього Київрада затвердила порядок надання допомоги киянам-учасникам АТО. За відповідний проект рішення проголосували 85 депутатів.

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Зокрема, затверджений порядок передбачає 4 види допомоги - матеріальна; компенсація витрат, пов'язаних з дорогим лікуванням киян-учасників АТО; допомога на поховання учасників АТО; відшкодування коштів на складне протезування киян, інвалідність яких пов'язана з участю в АТО.

Виплати будуть здійснюватися за рахунок коштів, передбачених в бюджеті міста в межах видатків на відповідний рік. У той же час визначено, що розміри матеріальної допомоги та допомоги на поховання будуть становити в поточному році 2,5 тис. грн.

Голова бюджетної комісії Андрій Странніков розповів, що "Київрада виділила 10 млн грн на надання допомоги бійцям АТО. За зведеними даними - з МВС, Міноборони, добровольчих батальйонів - приблизно 3,5 тис. киян приймають участь в АТО. Це в середньому близько 8 млн грн, які виходять в сумі на матеріальну допомогу. Але враховуючи, що до кінця року, можливо, буде нова ротація, можливо мобілізація, і кількість бійців може збільшитися. Тому 2 млн грн є в своєрідному резерві", - сказав він.

У документі Київради також визначено перелік документів, необхідних для одержання кожного виду допомоги.

У рішенні зазначено, що матеріальна допомога та допомога на поховання надаються на підставі наказу директора Департаменту соціальної політики КМДА у десятиденний строк, а компенсація витрат на лікування та відшкодування витрат на протезування - на підставі розпорядження КМДА за поданням зазначеного Департаменту, який і буде вести облік громадян, які звертаються за допомогою.