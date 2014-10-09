Через ремонтні роботи на мосту Метро в Києві частково обмежать рух
17:31, 09 жовтня 2014Київ
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У Києві продовжують ремонтувати проїжджу частину.
Міст Метро / Фото УНІАН
У зв'язку з виконанням робіт з дрібного ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини на верховій стороні мосту Метро через річку Дніпро рух автотранспорту з Броварського проспекту на Наддніпрянське шосе буде обмежено з 22.00 п’ятниці, 10 жовтня, до 18.00 суботи, 11 жовтня.
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Про це повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва.
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