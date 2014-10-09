У Києві визначені дороги, які в першу чергу будуть прибирати від снігу

Згідно з підписаним розпорядженням Київської міської держадміністрації (КМДА), до цього переліку увійшли 368 об'єктів вулично-дорожньої мережі, повідомили в прес-службі КМДА. Зокрема, в першу чергу розчищатися від снігу і оброблятися при ожеледиці будуть дороги зі складними умовами руху, головні магістральні вулиці, вулиці центральної частини міста і ті, по яких проходять маршрути громадського транспорту.

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Згідно з розпорядженням, корпорація "Київавтодор" буде розчищати майданчики відстою і розворотні кола тролейбусів на кінцевих зупинках і кінцеві зупинки автобусних маршрутів.

Згідно з розпорядженням, технологічні матеріали будуть зберігатися в ШЕУ "Магістраль" та КП "Київавтошляхміст". Передбачено заготовити 51,5 тис. т солі, 3,06 тис. т дрібного щебеню і 91,1 тис. т піску.

Сніг з київських доріг будуть вивозити на Дніпровську набережну, Набережне шосе, вулицю Саперно-Слобідську і Протасів Яр. Крім того, сніг буде вивозитися в 36 місць у всіх 10 районах міста.

В цьому році до роботи в зимовий період підготовлено 277 одиниць снігоприбиральної техніки: 98 солерозкидувачів, 90 снігоочисників, 52 трактори з снігоочисним обладнанням, 31 навантажувач посипальних матеріалів і 6 снігопогружчиків.